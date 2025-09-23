Video ¡Así es la relación entre 'Chicharito' Hernández y la 'Hormiga' González!

Chivas buscará recomponer el camino en esta jornada doble, primero recibiendo en casa al conjunto del Necaxa donde tendrán que encarar este partido con muchas bajas, entre las que destaca la de Javier Hernández.

A unas horas del partido de la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, el Guadalajara dio a conocer a los 20 jugadores que fueron convocados donde no aparece el ‘Chicharito’, quien en las últimas jornadas había sido convocado y participado con el Rebaño.

De acuerdo con el comunicado de Chivas, el atacante es baja debido a un golpe que recibió en el partido ante Toluca del pasado fin de semana.

Otras bajas que tendrán las Chivas para el duelo contra Necaxa son: R ubén González que está suspendido, Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre que siguen en recuperación.

Mientras que ⁠Hugo Camberos y Yael Padilla no están disponibles debido a que se encuentran concentrados con la Selección Mexicana sub-20 que disputará el Mundial de la categoría.

Chivas se ubica en la décimo tercera posición del Apertura 2025 con ocho puntos tras nueve jornadas disputadas por lo que necesitan sumar de tres para mantenerse en cerca de los puestos de Play In.