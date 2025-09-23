    Guadalajara

    Chivas con bajas sensibles para el partido contra Necaxa

    El Guadalajara recibirá a los Rayos del Necaxa donde buscará recomponer el camino en el Apertura 2025.

    Por:
    TUDN.
    Video ¡Así es la relación entre 'Chicharito' Hernández y la 'Hormiga' González!

    Chivas buscará recomponer el camino en esta jornada doble, primero recibiendo en casa al conjunto del Necaxa donde tendrán que encarar este partido con muchas bajas, entre las que destaca la de Javier Hernández.

    A unas horas del partido de la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, el Guadalajara dio a conocer a los 20 jugadores que fueron convocados donde no aparece el ‘Chicharito’, quien en las últimas jornadas había sido convocado y participado con el Rebaño.

    PUBLICIDAD

    De acuerdo con el comunicado de Chivas, el atacante es baja debido a un golpe que recibió en el partido ante Toluca del pasado fin de semana.

    Otras bajas que tendrán las Chivas para el duelo contra Necaxa son: R ubén González que está suspendido, Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre que siguen en recuperación.

    Mientras que ⁠Hugo Camberos y Yael Padilla no están disponibles debido a que se encuentran concentrados con la Selección Mexicana sub-20 que disputará el Mundial de la categoría.

    Chivas se ubica en la décimo tercera posición del Apertura 2025 con ocho puntos tras nueve jornadas disputadas por lo que necesitan sumar de tres para mantenerse en cerca de los puestos de Play In.

    Video La sorpresiva reacción de Chicharito con Nahuel Guzmán tras detener el penalti

    Más sobre Guadalajara

    Los mejores fichajes del Apertura 2025 de Liga MX
    Los mejores fichajes del Apertura 2025 de Liga MX
    Los mejores fichajes del Apertura 2025 de Liga MX

    Los mejores fichajes del Apertura 2025 de Liga MX

    Liga MX
    19 fotos
    1 min
    Almeyda pone a Chivas como ejemplo de éxito en el Sevilla y España

    Almeyda pone a Chivas como ejemplo de éxito en el Sevilla y España

    2:09
    ¡Matías Almeyda quiere que toda España sepa quién es Chivas!

    ¡Matías Almeyda quiere que toda España sepa quién es Chivas!

    1:58
    Alexis habla de su festejo y lanza recadito para los chivahermanos

    Alexis habla de su festejo y lanza recadito para los chivahermanos

    1:20
    Resumen | Chivas es goleado por el Toluca y Alexis Vega

    Resumen | Chivas es goleado por el Toluca y Alexis Vega

    Relacionados:
    GuadalajaraJavier HernandezNecaxa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD