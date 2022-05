Alexis Vega y el festejo de Quiñones: "Cuentas pendientes, queda esa espinita"

"Me siento contento por lo que estoy viviendo, pero esto es gracias a mis compañeros y cuerpo técnico. Tengo esa hambre, quiero trascender, marcar diferencia, representar a Chivas como se merece y porque no seguir metiéndole goles al Atlas, me gusta, me motiva y trataré de seguir por esa rachita que sé que los goles van a poner contentos a la afición".