"Creo que esquivamos una bala muy dura, me pudo haber roto el ligamento cruzado de la otra rodilla por una barrida sin intención, fue un accidente, pero casi me rompe el ligamento, afortunadamente fue un esguince".

"Por eso no pude ir a Zacatecas, me pasó en el penúltimo día de la pretemporada en Cancún, si les muestro la pinche foto, no tienen idea, casi me chingan la rodilla.