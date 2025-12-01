Chicharito y las grandes fallas de Chivas en penales en C.U.

Video Chicharito y la maldición de Chivas en penales en C.U.

El penal que Chicharito erró ante Cruz Azul se suma a las fallas desde los once pasos que ha tenido Chivas en el Estadio Olímpico Universitario.

La eliminación contra La Máquina en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 se suma a otros descalabros dolorosos para el Rebaño en C.U.

Quizá el recuerdo más doloroso que se tiene de ahí por parte de la afición rojiblanca es la Final que perdieron ante Pumas en el Clausura 2004, justamente por un penal fallado de Rafael Medina para que el club universitario se coronara con un 5-4 en la tanda de penaltis.

En el Torneo Apertura 2016, Carlos ‘Gullit’ Peña protagonizó otras de las fallas rojiblancas vía penal en el Estadio Olímpico Universitario que significaba el 1-1 ante Pumas de último minuto. El Guadalajara terminó perdiendo 1-0 el partido de la Jornada 1.

Alexis Vega hoy es ídolo del Toluca, pero su paso por Chivas estuvo lleno de altibajos y en el Apertura 2023 se convirtió en el villano al errar su disparo desde los once pasos al minuto 77 para que el Rebaño terminara perdiendo frente a Pumas por 1-0 en la Jornada 17.

Sin duda, C.U. es un lugar hostil para Chivas cuando se trata de los penales y ‘Chicharito’ Hernández se percató de eso en el que pudo ser su último partido con la playera rojiblanca.