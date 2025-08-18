Video Chepo de la Torre elogia a dos ‘joyas’ de Chivas y a Gil Mora pero pide mesura

José Manuel 'Chepo' de la Torre, reconocido exfutbolista y entrenador, habló sobre tres de las grandes promesas que tiene el futbol mexicano y de lo que deben hacer para que puedan volverse en referentes en un futuro.

En entrevista con Faitelson Sin Censura, el 'Chepo' dio sus opiniones sobre Armando González, Hugo Camberos y Gilberto Mora, quienes han dado de qué hablar por su buen nivel en el inicio de sus respectivas carreras profesionales.

“Mira, Armando, también lo conozco poco. Conozco bien al papá. Fuimos compañeros. Y como jugador lo analicé. De hecho, lo solicité para llevarlo a Puebla por su dinamismo, su entusiasmo y va a ser un goleador nato”, dijo el exseleccionador del Tri.

De la Torre, campeón de la Liga MX como entrenador de Chivas y Toluca, no cree que el Guadalajara haya descubierto a la ‘Hormiga’, pues considera que siempre “estuvo ahí” y piensa “que va a ser un chico que va a despuntar mucho más”, incluso por encima de otros futbolistas que iniciaron bien y por diferentes razones no llegaron donde se esperaban como Erick ‘Cubo’ Torres y JJ Macías.

Chepo también ve gran potencial en Hugo Camberos y Gilberto Mora

De igual manera, el Chepo elogió a Hugo Camberos, otra de las ‘joyas’ de la cantera del Rebaño Sagrado, pero pidió prudencia ya que su carrera apenas inicia.

“Sí, (me gusta) mucho, bastante. También está forjándose. De repente veo o escucho comentarios de que ‘es extraordinario’. Sí, sí, sí, pero está empezando. Antes para estar en un selectivo nacional o algo necesitabas un par de temporadas de ser titular, de producir, de estar siempre bien”, dijo.

“Ahora juegan cuatro o cinco partidos y ya los ponen en el extranjero, los ponen en todos lados, que sí puede ser por lo que están mostrando, que muestren interés y que los puedan aprovechar en otros lados. Pero hay que dejarlos bien formados, hay que apoyarlos y tampoco ponerlos en una en una esfera donde a lo mejor puede ser inalcanzable o que les pese”, agregó.

Finalmente, Chepo, que como jugador también ganó la Liga MX con Chivas, Puebla y Necaxa, dio también algunas palabras sobre Gilberto Mora, el jugador de Xolos que se ha convertido en sensación de futbol mexicano.

“ Creo que tienen muy buenas condiciones y sí necesitan a veces de un puntal ahí que los ayude, que los refuerce, que los haga desarrollarse en plenitud y que se consideren ya puntales de un equipo”, concluyó.