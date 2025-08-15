Jorge 'Chatón' Enríquez, exfutbolista mexicano recordado por su paso en Chivas y con la Selección Mexicana, mostró su lado más vulnerable al confesar que sufrió una profunda depresión que casi termina con su vida.

En entrevista con Yosgart Gutiérrez, también exfutbolista de la Liga MX, para su podcast EL RePortero, 'Chatón' Enríquez reveló cómo fue pasar de tener un gran nivel en su carrera y en su vida a perderlo casi todo.

"Creí que merecía mejores cosas, un mejor salario, ir a Europa. Me frustré demasiado, no tenía las herramientas para poder manejar la frustración, el enojo, la depresión, ahora me he dedicado mucho tiempo y estudio a la salud mental, me di cuenta que estaba en ceros, seguía siendo ese niño con miedo, frustrado, con pánic.

" Tomé las peores decisiones, me refugié en el alcohol, me refugié en las mujeres, en todo lo mundano que envuelve al futbol, caí en las redes más oscuras del medio, me fue muy mal, empecé a tener problemas en el equipo, con mi familia, con la afición, con la sociedad, ya estaba peleado en todos lados. Y al final las consecuencias son que llega alguien más preparado que tú, en un mejor momento y a ti te hacen a un lado. No puedo echarle la culpa a nadie", reveló el ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

TRES INTENTOS DE SUICIDIO, DROGAS Y ALCOHOL

'Chatón' Enríquez detalla que ahora se encuentra en un lugar mejor gracias a las herramientas que la terapia le ha brindado para darle un giro a su vida y al oscuro proceso que tuvo que experimentar.

"Ha sido muy doloroso el proceso, lo he dicho y platicado en mi podcast, hay amigos que lo saben, entré en depresiones que me llevaron casi a la muerte, sin ganas de vivir, con tres intentos de suicidio, me metí en alcoholismo, en drogas, en situaciones muy complicadas donde creí que no la iba a librar, tengo tres procesos de rehabilitación.

"El día de hoy ya tengo más de 365 días limpio, sin consumir drogas ni alcohol, me siento feliz, es uno de los logros más importantes que he tenido en mi vida, no comparo ningún logro deportivo o laboral con esto que estoy viviendo el día de hoy, porque he recuperado lo más bonito que tengo, mi salud, mi vida emocional, mi familia, mis hijos y vivo mejor que nunca".