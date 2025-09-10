    Clásico América vs. Chivas

    'Chatón' Enríquez confiesa lo que Chivas hacía para ganar el Clásico y quién le caía mal de América

    El exfutbolista se sinceró previo a la disputa del Clásico de México en la Liga MX.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video 'Chatón' Enríquez reconoce que le cantó un tiro a un americanista

    Jorge 'Chatón' Enríquez, exjugador del Guadalajara, se sinceró previo a la disputa del Clásico de México entre América y Chivas en la Liga MX y reveló que Paul Aguilar 'le caía mal' en sus enfrentamientos en el partido más importante del futbol mexicano.

    En entrevista exclusiva para Línea de 4 de TUDN, Enríquez sostuvo que el entonces jugador azulcrema era incluso "desesperante", todo debido a los encuentros, que, a su parecer, caían en la burla con los jugadores rojiblancos.

    Aunque, eso sí, señaló que actualmente, se lleva bien con el sinaloense, tras años de rivalidad en los Clásicos de México entre América y Chivas.

    "No en particular (pique), pero había uno que me caía mal, se lo he dicho, en selección también, era Paul Aguilar, era desesperante, te saca de tus casillas, se burlaba, pero es una gran persona, hoy me llevo bien con él. Le decía no tan bonito, pero sí se lo hacía saber", dijo el 'Chatón'.

    CHIVAS LLEGA AL CLÁSICO DE MÉXICO DE UNA FORMA IGUAL QUE EN AÑOS ANTERIORES PARA EL 'CHATÓN' ENRÍQUEZ


    Si bien hay disparidad entre ambos equipos para el Clásico de México, el 'Chatón' Enríquez sostuvo que, a su juicio, el Guadalajara estaba en condiciones similares al América en años pasados, y eso no impidió que el Rebaño lograra alzarse con el triunfo en varias ocasiones.

    "La verdad es que afortunadamente tuvimos una buena racha en Clásicos, creo que no hacíamos nada extraordinario, nunca fuimos favoritos, la actualidad de Chivas no es muy difierente a aquellos años, en aquel entonces se jugaba Libertadores y otros torneos donde Chivas era protagonista, en nóminal, plantel, nunca fuimos favoritos, puede sonar a cliché, pero se jugaba diferente, esos partidos te daba la oportunidad de cambiar una situación que no era favorable", concluyó.

    Video Jorge 'Chatón' Enríquez analiza la actual situación en Chivas

