Liga MX Charly Rodríguez revela si fue llamado por la Selección Mexicana recientemente El capitán de La Máquina fue claro sobre su situación actual respecto al cuadro dirigido por Javier Aguirre.

Video ¿Lo llamaron de Selección? La contundente respuesta de Charly Rodríguez

Una vez con el título que acredita a Cruz Azul como Campeón de la Liga MX del Clausura 2026, Charly Rodríguez advirtió que de la Selección Mexicana no sabe nada al momento, pues simplemente quiere festejar.

PUBLICIDAD

El jugador de La Máquina, quien quedó fuera de la convocatoria de Javier Aguirre en los últimos días, comentó que no ha sido llamado y ya tiene sus pasajes para irse de viaje.

" No, no, ya tengo mis pasajes, como quiera. En otro momento de mi vida capaz me hubiese golpeado más, se los dije a estos, que íbamos a levantar la Copa y desde que llegue lo dije que quería ser campeón con Cruz Azul".

Por su parte, Gabriel 'Toro' Fernández describió un poco la manera en que apoyaron a su capitán al saberse que no jugaría el Mundial 2026 con el cuadro Tricolor.