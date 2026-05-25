    Liga MX

    Charly Rodríguez revela si fue llamado por la Selección Mexicana recientemente

    El capitán de La Máquina fue claro sobre su situación actual respecto al cuadro dirigido por Javier Aguirre.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video ¿Lo llamaron de Selección? La contundente respuesta de Charly Rodríguez

    Una vez con el título que acredita a Cruz Azul como Campeón de la Liga MX del Clausura 2026, Charly Rodríguez advirtió que de la Selección Mexicana no sabe nada al momento, pues simplemente quiere festejar.

    " No sé, no he agarrado mi celular hoy, hoy solo quiero festejar con todo el equipo, con toda la familia, que nos lo merecemos, teníamos ya tiempo deseándola y ahora hay que disfrutarla".

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    El jugador de La Máquina, quien quedó fuera de la convocatoria de Javier Aguirre en los últimos días, comentó que no ha sido llamado y ya tiene sus pasajes para irse de viaje.

    " No, no, ya tengo mis pasajes, como quiera. En otro momento de mi vida capaz me hubiese golpeado más, se los dije a estos, que íbamos a levantar la Copa y desde que llegue lo dije que quería ser campeón con Cruz Azul".

    Por su parte, Gabriel 'Toro' Fernández describió un poco la manera en que apoyaron a su capitán al saberse que no jugaría el Mundial 2026 con el cuadro Tricolor.

    "Él ya sabía lo que venía por delante, lo bueno es que no se salió del foco, siguió concentrado, creo eso fue fundamental, nosotros tratamos de arroparlo y gracias a Dios se dio y pudimos darle una alegría a toda esta gente".

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