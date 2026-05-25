Liga MX Las palabras de Rodolfo Rotondi sobre su "gol revancha" en el título de Cruz Azul El jugador de la Máquina recordó los tristes momentos que vivió en liguillas ante América.

Video ¡Habló del América! Las palabras de Rotondi sobre su "gol revancha"

Rodolfo Rotondi aseguró que el gol que le dio el título a Cruz Azul en la final del Clausura 2026 lo tomó como revancha luego de los desafortunados momentos que vivió frente al América en torneos anteriores.

En entrevista para Línea de 4 el argentino indicó que la pasó mal, pero ahora esos fantasmas desaparecieron con este campeonato.

PUBLICIDAD

“ A revancha, no es fácil estar compitiendo tanto tiempo a tope y cuando mientras más cerca estás y no lo consigues la vara queda alta, tienes que ir por más ir por más y dos años y medio intentándolo, estuvimos cerca y hoy se dio”

“ Me tocó pasarla mal… los que me han tocado la semifinal y la final con América están en el ojo de la tormenta, no di declaraciones, no apunté contra nadie, me mordí la lengua, trabajé y soñé muchas veces con este momento”, señaló Rotondi.

ROTONDI NO ENTRA EN POLÉMICA CON PUMAS

Rodolfo Rotondi aseguró que jugar en el Olímpico Universitario se sientes cómodos, pero no quiso generar polémica y destacó el trabajo que tuvo Pumas,

.

“Nos sentimos cómodos (jugar en CU) dos títulos, pero siempre respetando al rival. No me gusta chicanear, no me gusta hablar nosotros lo demostramos la cancha y también mandarle saludos a la gente Pumas, que es un gran equipo que compitió hasta el final”, agregó Rotondi.