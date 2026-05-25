Liga MX Joel Huiqui revela su discurso al medio tiempo para que Cruz Azul remontara a Pumas Esto fue lo que dijo el entrenador mexicano a sus jugadores para ganar la Final de Liga MX.

Video Esto es lo que Huiqui dijo al medio tiempo para ganar la Final

Joel Huiqui reveló el discurso que dio al descanso para que Cruz Azul saliera a remontar a Pumas en el segundo tiempo para proclamarse campeón del Torneo Clausura 2026.

Pumas se fue al medio tiempo con una ventaja de 1-0 con gol de Robert Morales al minuto 30, pero La Máquina vino de atrás con un autogol de Rubén Duarte, al 53’, y un gol de Carlos Rotondi de último minuto (90+4’).

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Sobre el mensaje que dio en el vestidor para que su equipo cambiara el chip y remontara, Joel Huiqui respondió lo siguiente en entrevista con Mauricio Ymay para TUDN.

“Hemos insistido toda la Liguilla, desde que tomé al equipo en la Jornada 17, que lo más importante en el club son los jugadores”

“Hoy, en el medio tiempo, mi mensaje fue muy simple, muy básico, donde les dije ‘el partido se va a abrir cuando tengamos una oportunidad de gol, pero tengamos paciencia, orden en el trabajo y en la parte ofensiva también’. Fue un mensaje muy simple, muy claro, y los jugadores ganaron el partido”, señaló Huiqui.

Momentos después, ante los micrófonos de TUDN, el ingeniero Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, aprovechó para ratificar a Joel Huiqui en el banquillo cementero para el Torneo Apertura 2026.

Tras la sorpresiva salida de Nicolás Larcamón en la previa a la Jornada 17, Huiqui tomó las riendas de Cruz Azul y lo llevó a su décima corona con apenas siete partidos dirigidos.