Liga MX Joel Huiqui es ratificado como técnico de Cruz Azul por Víctor Velázquez El presidente del club ratificó lo que había prometido en días pasados sobre la continuidad del estratega.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Ingeniero Víctor Velázquez ratifica a Joel Huiqui

Cruz Azul salió Campeón del Clausura 2026 de la Liga MX al vencer a los Pumas por marcador de 2-1 en un juego que se decidió en los últimos minutos.

Con el título en la mano y con la promesa que había hecho el presidente del equipo, Víctor Velázquez ratificó a Joel Huiqui como técnico de Cruz Azul para el siguiente torneo.

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“Haber, yo siempre eh dicho, Joel se queda porque es parte de la institución, él nació en Cruz Azul, se hizo en Cruz Azul y se quedaba, ahorita lo platicamos, siempre eh sido muy claro en todos mis objetivos y cuando platiqué con Joel, le dije, quedas campeón y te quedas al frente del equipo.

“Vamos a seguir trabajando, hoy es momento de festejar por nuestra afición, por toda la gente que está en la institución, por los jugadores, por sus familias, por el cuerpo técnico, directivo, pero sobre todo tenemos una gran afición y todo este trabajo que hemos hecho es por ellos”.

¿Qué tiempo estará Huiqui al frente del equipo?

El presidente de Cruz Azul también fue cuestionado sobre la extensión que tendrá Joel Huiqui para trabajar en el proyecto tras conseguir el campeonato del Clausura 2026, la respuesta fue clara y afirmó que todos están sujetos a los resultados.

“El tomar la decisión de que se quedara Joel es algo que venía planeando con el mismo Iván Alonso. Es una institución muy exigente y Joel Huiqui, el director deportivo y hasta el mismo presidente es para el tiempo que sigamos dando resultados”.