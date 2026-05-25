Liga MX Andrés Vaca dedica título de Cruz Azul a Paco Villa y hace llorar a 'Tito' Villa El narrador de TUDN recordó a su excompañero, uno de los fans más apasionados de La Máquina.

Video Andrés Vaca dedica la décima a Paco Villa

Andrés Vaca tuvo un gran gesto con Paco Villa en su narración para TUDN luego de que Cruz Azul se proclamara campeón tras vencer a Pumas en la Final del Torneo Clausura 2026.

En el momento en el que los jugadores de La Máquina recogían sus medallas de campeón para posteriormente levantar el trofeo, Andrés Vaca recordó a Paco Villa, uno de los fans cementeros más apasionados y quien falleciera en mayo del 2024 luego de una larga batalla contra el cáncer.

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Cabe recordar que, Paco Villa narró en TUDN el último título de Cruz Azul, el del Clausura 2021 cuando aquella Máquina de Juan Reynoso venció a Santos en el Estadio Azteca para acabar con una sequía de más de 23 años sin títulos.

La emotiva narración de Andrés Vaca con dedicatoria para Paco Villa

“Grítenlo junto a la persona que tienen a lado, pero también grítenlo por los que ya no están. Grítenlo con esa persona con la que festejaron la novena, pero que hoy no va a poder gritar la décima a su lado.

“Por ese papá, por esa mamá, por ese abuelo, por ese amigo. ¡Grítenlo por todos ellos! ¡Grítenlo porque la décima también es de ellos!

“Y también donde sea que estés Paco Villa, ¡grítalo! En algún lugar estás narrando este momento y alguien está regocijándose escuchando tu relato. ¡Grítalo donde sea que estés porque esto también es de ti! Porque tú deberías de estar en este momento gritando la décima”, dijo Andrés Vaca para emocionar a Emanuel ‘Tito’ Villa.

“Me emocionaste con tu relato Andy, me tocó estar en el 2021 con Paco haciendo la narración de ese juego. Muy emotivo, es una alegría enorme ver al equipo que uno quiere tanto volver a levantar un título más”, mencionó el exdelantero de La Máquina.

“Qué chingón verte hasta las lágrimas, sabes que te quiero mucho. Felicidades”, añadió Andrés Vaca.