Video Estrella de Cruz Azul renueva con el equipo

El conjunto del Cruz Azul dio a conocer la renovación de Charly Rodríguez luego de los rumores que podría dejar la institución en este mercado.

A través de redes sociales la Máquina hizo el anuncio oficial, aunque no mencionaron por cuanto tiempo lo hizo, sin embargo, ha trascendido que firmó por cuatro años más.

“ Nuestro 19 portará este escudo por varios años más. Orgullosos de contar con jugadores de tu calidad y compromiso, Charly”, se lee en la publicación de Cruz Azul.

La renovación de Charly Rodríguez alegró a la afición celeste quien vio con buenos ojos que el mediocampista siguiera vistiendo los colores de Cruz Azul.

Rodríguez llegó a la Máquina en el 2022 y desde entonces se ha convertido en un referente del equipo y en el presente A pertura 2025 de la Liga MX suma tres goles que han sido claves para Cruz Azul que se mantiene en la tercera posición del certamen.