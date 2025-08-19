Cruz Azul hace oficial la renovación de Charly Rodríguez
La Máquina contará por muchos torneos más con el futbolista que se ha convertido en referente.
El conjunto del Cruz Azul dio a conocer la renovación de Charly Rodríguez luego de los rumores que podría dejar la institución en este mercado.
A través de redes sociales la Máquina hizo el anuncio oficial, aunque no mencionaron por cuanto tiempo lo hizo, sin embargo, ha trascendido que firmó por cuatro años más.
“ Nuestro 19 portará este escudo por varios años más. Orgullosos de contar con jugadores de tu calidad y compromiso, Charly”, se lee en la publicación de Cruz Azul.
La renovación de Charly Rodríguez alegró a la afición celeste quien vio con buenos ojos que el mediocampista siguiera vistiendo los colores de Cruz Azul.
Rodríguez llegó a la Máquina en el 2022 y desde entonces se ha convertido en un referente del equipo y en el presente A pertura 2025 de la Liga MX suma tres goles que han sido claves para Cruz Azul que se mantiene en la tercera posición del certamen.