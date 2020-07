Cáseres ve al 'Piojo' Herrera en el Betis: "Necesitan una voz fuerte y de liderazgo"

“Sí (lo veo en el Betis), obvio, pero ojalá que se quedé acá lógicamente. El futbol europeo es muy dinámico, los técnicos tienen mucho carácter, como conocemos que es Miguel y no tengo dudas que para un equipo golpeado hoy en día como lo es el Betis, quizá una voz fuerte y de liderazgo le pueda ayudar muchísimo”, externó Cáseres en entrevista con Juan Carlos Díaz , reportero de TUDN.

Herrera se reencontraría en el Betis con los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, el primero lo dirigió en la selección mexicana y el segundo en las Águilas, pero también volvería a entrenar a Guido Rodríguez , compatriota de Cáseres y de quien aseguró no sentirse presionado de ocupar su lugar en el cuadro azulcrema.

“No, presión no, sí sé que es muy complicado cuando un jugador hace las cosas tan bien como pasó con Guido porque las oportunidades se presentan en una menor cantidad y la gente no te va a tener tanta paciencia, gracias a Dios y como fueron sucediendo las cosas siento que caí bien en el equipo, que a los compañeros les gustó mi llegada, me sentí muy cómodo tanto por el club, tanto como los hinchas y toda la gente, y eso para un jugador es muy gratificante porque te da la confianza y serenidad para demostrar lo que uno sabe”, indicó.