Anotaciones de Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantía, en la Liga MX Femenil y en la Liga MX están nominados a los premios Marta y Puskás a los mejores del año de la FIFA.

Así lo anunció la propia organización este martes.

PUBLICIDAD

Los galardones rinden homenaje a los mejores goles marcados en ambas categorías entre el 11 de agosto del 2024 y el 2 de agosto del 2025 y ya está abierto el plazo de votación a todos los que quieran votar y se incriban en FIFA.com.

Los triunfadores se conocerán en la gala de los Premios The Best FIFA Football Awards™ 2025.

El tanto de Orrantía fue el que marcó el 16 de abril del 2025 en el juego entre Querétaro y Atlas de la Jornada 16 del Clausura 2025. Fue el primer tanto con el que ganaron 2-1 los Rojinegros esa noche en el Estadio La Corregidora.

Compite con anotaciones de jugadores como Lamine Yamal, Declan Rice y Pedro de la Vega.

Mientras, el de Ovalle, que juega para Orlando Pride pero en la época del tanto era parte de Tigres, fue el que marcó el 3 de marzo en el encuentro entre las felinas y Guadalajara de la Jornada 17 del Clausura 2025. Las Universitarias ganaron 2-0 esa tarde.

Disputa el gaardón con futbolistas como Jordyn Bugg, Ashley Cheatley, Marta y Ally Sentnor.

Nominadas al Premio Marta de la FIFA:

Jordyn Bugg | North Carolina Courage vs Seattle Reign | 22 de marzo de 2025

Mariona Caldentey | Olympique Lyonnais vs Arsenal | 27 de abril de 2025

Ashley Cheatley | Brentford vs Ascot United | 3 de noviembre de 2024

Kyra Cooney-Cross | Alemania vs Australia | 28 de octubre de 2024

Jon Ryong-jong | RPD de Corea vs Argentina | 2 de septiembre de 2024

Marta | Orlando Pride vs Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024

Vivianne Miedema | Gales vs Países Bajos | 5 de julio de 2025

Kishi Núñez | Argentina vs Costa Rica | 8 de septiembre de 2024

Lizbeth Ovalle | Tigres vs Guadalajara | 3 de marzo de 2025

Ally Sentnor | Estados Unidos vs Colombia | 20 de febrero de 2025

Khadija Shaw | Hammarby vs Manchester City | 21 de noviembre de 2024

PUBLICIDAD

Nominados al Premio Puskás de la FIFA: