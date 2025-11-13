    Liga MX Femenil

    Ovalle y Orrantía, nominados a los Premios Marta y Puskás

    La Liga MX Femenil y la Liga MX tienen anotaciones entre las mejores del año para la FIFA.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Anotaciones de Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantía, en la Liga MX Femenil y en la Liga MX están nominados a los premios Marta y Puskás a los mejores del año de la FIFA.

    Así lo anunció la propia organización este martes.

    Los galardones rinden homenaje a los mejores goles marcados en ambas categorías entre el 11 de agosto del 2024 y el 2 de agosto del 2025 y ya está abierto el plazo de votación a todos los que quieran votar y se incriban en FIFA.com.

    Los triunfadores se conocerán en la gala de los Premios The Best FIFA Football Awards™ 2025.

    El tanto de Orrantía fue el que marcó el 16 de abril del 2025 en el juego entre Querétaro y Atlas de la Jornada 16 del Clausura 2025. Fue el primer tanto con el que ganaron 2-1 los Rojinegros esa noche en el Estadio La Corregidora.

    Compite con anotaciones de jugadores como Lamine Yamal, Declan Rice y Pedro de la Vega.

    Mientras, el de Ovalle, que juega para Orlando Pride pero en la época del tanto era parte de Tigres, fue el que marcó el 3 de marzo en el encuentro entre las felinas y Guadalajara de la Jornada 17 del Clausura 2025. Las Universitarias ganaron 2-0 esa tarde.

    Disputa el gaardón con futbolistas como Jordyn Bugg, Ashley Cheatley, Marta y Ally Sentnor.

    Nominadas al Premio Marta de la FIFA:

    Jordyn Bugg | North Carolina Courage vs Seattle Reign | 22 de marzo de 2025
    Mariona Caldentey | Olympique Lyonnais vs Arsenal | 27 de abril de 2025
    Ashley Cheatley | Brentford vs Ascot United | 3 de noviembre de 2024
    Kyra Cooney-Cross | Alemania vs Australia | 28 de octubre de 2024
    Jon Ryong-jong | RPD de Corea vs Argentina | 2 de septiembre de 2024
    Marta | Orlando Pride vs Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024
    Vivianne Miedema | Gales vs Países Bajos | 5 de julio de 2025
    Kishi Núñez | Argentina vs Costa Rica | 8 de septiembre de 2024
    Lizbeth Ovalle | Tigres vs Guadalajara | 3 de marzo de 2025
    Ally Sentnor | Estados Unidos vs Colombia | 20 de febrero de 2025
    Khadija Shaw | Hammarby vs Manchester City | 21 de noviembre de 2024

    Nominados al Premio Puskás de la FIFA:

    Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024
    Alessandro Deiola | Cagliari vs Venezia | 18 de mayo de 2025
    Pedro de la Vega | Cruz Azul vs Seattle Sounders | 31 de julio de 2025
    Santiago Montiel | Independiente vs Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025
    Amr Nasser | Al Ahly vs Pharco | 17 de abril de 2025
    Carlos Orrantía | Querétaro vs Atlas | 16 de abril de 2025
    Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025
    Declan Rice | Arsenal vs Real Madrid | 8 de abril de 2025
    Rizky Ridho | Persija Jakarta vs Arema | 9 de marzo de 2025
    Kévin Rodrigues | Kasımpaşa vs Rizespor | 9 de febrero de 2025
    Lamine Yamal | Espanyol vs Barcelona | 15 de mayo de 2025

