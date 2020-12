“Un honor, la verdad que es una de las razones por las que estoy tomando esta decisión, porque cuando un técnico te quiere es la satisfacción más grande de un jugador, saber que eres querido por él y seguramente sabe cómo utilizarte y sacarte provecho en el juego, seguramente sabe cómo me va a visualizar en el terreno de juego y yo estoy súper ilusionado y preparado para este desafío”, comentó González en entrevista con Aldo Farías de TUDN .

“La gente de Tigres es un plus extra, creo que la gente hace el jugador número 12, es muy importante saber que tienes una afición que te apoya. Yo siempre soy muy entregado y reconocido por mi trabajo y seguramente esta vez no será la excepción, sé que me van a exigir y apurándome en todo sentido, pero con la tranquilidad de que haciendo lo que sé hacer, que es jugar al futbol, voy a ser bienvenido”, señaló.