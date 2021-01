Carlos González asegura a la afición que le marcará a Rayados

“Uno sabe a dónde llega y estoy en Tigres, algo muy importante para mí, saber los tipos de escenarios como el Mundial de Clubes, que no me lo imaginaba. Hablando del Clásico, son partidos súper atractivos, muy esperados por todos y con la sensación de que uno siempre aparezca en ese tipo de juegos. Me veo ganando, me veo marcando y estoy muy motivado esperando ese momento”, comentó el delantero paraguayo en una dinámica que hizo Tigres junto a su patrocinador.