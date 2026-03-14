    Monterrey

    Juárez y Monterrey empatan en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

    Bravos despertó en la parte complementaria y se llevó un valioso empate en casa luego de ir cayendo por dos goles en la primera parte.

    Por:Erick Morales Baca
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    Imagen Mexsport

    En partido de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Juárez aprovechó la expulsión de Víctor Guzmán, vino de atrás luego de ir cayendo 2-0 en el descanso y se llevó un valioso empate 2-2 ante un Monterrey q ue no supo reaccionar en la parte complementaria.

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    Apenas corría el segundo minuto del encuentro, cuando en un pase filtrado preciso de Luca Orellano el balón llegó a los pies de Djuka, quien se metió al área, eludió al portero para dejarlo sembrado en el césped y disparó par a poner el tempranero 1-0 en favor de los Rayados.

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    Minutos más tarde Bravos también mandó la pelota al fondo en una jugada prefabricada a balón parado, sin embargo, el silbante determinó fuera de lugar e invalidó la acción que les daba el empate a los fronterizos.

    Cuando se acababa la primera parte, en tiempo de compensación, Jesús 'Tecatito' Corona recibió la pelota en la mera escuadra del área grande, levantó el disparo y lo mandó al fondo para poner el 2-0 en la pizarra para el Monterrey.

    La respuesta de Bravos llegó hasta el inicio de la segunda parte, en un extraordinario centro desde un costado del área, donde Jairo Torres se tendió de palomita y dejó sin oportunidad al guardameta de Rayados para recortar distancia con el 2-1 en el marcador.

    A los 57 minutos Rayados se complicó la vida cuando Víctor Guzmán se hizo expulsar al ganarse la segunda amarilla, por un jalón de camiseta sobre un rival, por lo que dejó a los suyos en inferioridad numérica con más de 30 minutos de juego por delante.

    Ya en tiempo de compensación, tras una falta en el área, Oscar Estupiñan cobró desde los 11 pasos con potencia y precisión para mandar la de gajos al fondo y emparejar los cartones.

    Con este marcador, Monterrey se metió entre los primeros ocho lugares de la tabla de manera momentánea; mientras que Juárez se encuentra en el sitio 11.

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    MonterreyFC Juárez

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