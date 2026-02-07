Liga MX ¡Adiós, Djuka! Atlas tiene casi cerrado a su nuevo delantero para este Clausura 2026 Los Rojinegros se apresuraron para traer un atacante y cubrir la plaza que dejó Djuka.

Por: Alonso Ramírez

Video ¡Atlas tiene listo el sustituto de Djuka en la delantera!

Atlas se quedó sin su delantero estelar tras la salida de Uros Durdevic, quien dejó el plantel Rojinegro para afirmar nuevo contrato con Rayados de Monterrey.

Este sábado, el conjunto que dirige Diego Cocca recibirá a Pumas en la Jornada 5 del Clausura 2026 la Liga MX en el Jalisco.

Previo al juego, nuestro compañero Pedro Antonio Flores en Futbol Central nos compartió que la directiva de Atlas ya tiene casi cerrado el sustituto del Djuka.

Se trata del delantero uruguayo, Agustín Rodríguez, quien actualmente está en la liga de su país con el Club Atlético Juventud.

Son días vitales para que se cierre este fichaje, porque se acaba la ventana de transferencias en la Liga MX, esta finaliza el próximo lunes 9 de febrero.