    Liga MX

    ¡Adiós, Djuka! Atlas tiene casi cerrado a su nuevo delantero para este Clausura 2026

    Los Rojinegros se apresuraron para traer un atacante y cubrir la plaza que dejó Djuka.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Atlas tiene listo el sustituto de Djuka en la delantera!

    Atlas se quedó sin su delantero estelar tras la salida de Uros Durdevic, quien dejó el plantel Rojinegro para afirmar nuevo contrato con Rayados de Monterrey.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Así fue el debut de Christian Ebere con Cruz Azul en Liga MX
    1 mins

    Así fue el debut de Christian Ebere con Cruz Azul en Liga MX

    Liga MX
    Nicolás Larcamón festeja en grande tras el empate de Cruz Azul en Toluca
    1 mins

    Nicolás Larcamón festeja en grande tras el empate de Cruz Azul en Toluca

    Liga MX
    ¡Se cimbran las redes de Juárez! Disparo implacable de Carlos Sánchez
    1:32

    ¡Se cimbran las redes de Juárez! Disparo implacable de Carlos Sánchez

    Liga MX
    Resumen | Querétaro suma sus primeros tres puntos del Clausura 2026
    6:01

    Resumen | Querétaro suma sus primeros tres puntos del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Arranca el partido Pachuca vs. FC Juárez! EN VIVO Aquí
    0:35

    ¡Arranca el partido Pachuca vs. FC Juárez! EN VIVO Aquí

    Liga MX
    Atlas vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    1 mins

    Atlas vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    ¡Atlas tiene listo el sustituto de Djuka en la delantera!
    1:28

    ¡Atlas tiene listo el sustituto de Djuka en la delantera!

    Liga MX
    ¡Mal y de malas para la Fiera! Se queda con 10 tras expulsión de Vegas
    1:40

    ¡Mal y de malas para la Fiera! Se queda con 10 tras expulsión de Vegas

    Liga MX
    ¡Doblete de Jhojan Julio! Los Gallos anotan el 2-0 sobre León
    1:36

    ¡Doblete de Jhojan Julio! Los Gallos anotan el 2-0 sobre León

    Liga MX
    Kevin Mier podría volver a jugar con Cruz Azul antes de lo pensado
    1 mins

    Kevin Mier podría volver a jugar con Cruz Azul antes de lo pensado

    Liga MX

    Este sábado, el conjunto que dirige Diego Cocca recibirá a Pumas en la Jornada 5 del Clausura 2026 la Liga MX en el Jalisco.

    Previo al juego, nuestro compañero Pedro Antonio Flores en Futbol Central nos compartió que la directiva de Atlas ya tiene casi cerrado el sustituto del Djuka.

    Se trata del delantero uruguayo, Agustín Rodríguez, quien actualmente está en la liga de su país con el Club Atlético Juventud.

    Son días vitales para que se cierre este fichaje, porque se acaba la ventana de transferencias en la Liga MX, esta finaliza el próximo lunes 9 de febrero.

    Los siguientes juegos de Atlas son frente a Pachuca, Atlético San Luis y Juárez en las fechas 6, 7 y 8, respectivamente.

    Relacionados:
    Liga MXAtlas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX