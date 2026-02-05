Guadalajara En Chivas se enfocan en su próximo compromiso antes de América Muy cerca del Clásico Nacional entre Chivas y América, en el Rebaño Sagrado esto es lo que piensan.

Video ¿En Chivas ya piensan en América? Esto dice José Castillo

Con un inició de ensueño en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con tres triunfos en la misma cantidad de partidos, José Castillo advierte que en Chivas están enfocados en no dejar puntos en este comienzo.

"Hoy en día es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega, lo que busca y cómo va a conseguirlo, estamos teniendo un comienzo de torneo inimaginable, sabemos de la importancia de las primeras jornadas para embalarte y no dejar puntos tan valiosos como es al final del torneo y no tener que estar pellizcando o esperando resultados".

Sobre su próximo rival, el Mazatlán, el jugador del Rebaño Sagrado advierte que no saldrán confiados ya que será un rival que presentará su dificultad.

" No se gana ningún partido sin antes jugarlo, vamos a tomarlo con todo el compromiso, profesionalismo, es el rival en puerta, va a ser mucho más complejo de lo que la gente pueda pensar. Es una maravillosa oportunidad para dar un golpe sobre la mesa, pero sabemos de la complejidad".

Finalmente, al hablar sobre el Clásico Nacional ante América, equipo al que enfrentarán durante la próxima jornada, José Castillo prefirió solamente en su actual rival, los Cañoneros.