¡Alerta de spoiler! Embajada mexicana adelanta anuncio de fichaje de Cruz Azul

Cruz Azul Embajada mexicana adelanta anuncio de fichaje de Cruz Azul Desde Sudamérica llega la información del siguiente fichaje de La Máquina para el Clausura 2026.

La embajada de México en Uruguay adelantó este jueves que Christian Ebere será nuevo jugador de Cruz Azul para el Clausura 2026.

Y es que en la cuenta de la institución posteó una imagen del futbolista con alguno de sus consules y un claro mensaje.

"Recibimos en la Embajada al futbolista Christian Ebere, quien será nuevo refuerzo del @CruzAzul", se lee en una imagen en donde los dos personajes están escoltados por las banderas uruguaya y mexicana.

La imagen revela que el delantero nigeriano está ya en trámites de su visa de trabajo para trasladarse a jugar a la Liga MX desde El Nacional que es su actual equipo en aquella nación.

Aunque hasta hoy era solo un rumor su posible llegada a La Máquina y no hay nada oficial.

De acuerdo con información de Adrián Esparza, de TUDN, de hace un par de días La Máquina busca concretar la llegada de Ebere, de 27 años como parte de la negociación de Camilo Cándido al Nacional de Uruguay.

Ebere cuenta con el aval de Iván Alonso, en la directiva, y de Nicolás Larcamón, en el cuerpo técnico.

El atacante africano tiene un campeonato mundial de la FIFA Sub 17. Es diestro, mide 1.77 metros de estatura y su valor en el mercado es de poco más de un millón de dólares de acuerdo con el sitio Transfermarkt.

Ebere ha vestido muchas playeras en los últimos años, principalmente en el futbol brasileño: Fluminense, Metropolitano, Maringá, Paraná, Pousso Alegre, Vila Nova FC, Plaza Colonia y Nacional. Los últimos dos de Uruguay.