    Cruz Azul

    Embajada mexicana adelanta anuncio de fichaje de Cruz Azul

    Desde Sudamérica llega la información del siguiente fichaje de La Máquina para el Clausura 2026.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Alerta de spoiler! Embajada mexicana adelanta anuncio de fichaje de Cruz Azul


    La embajada de México en Uruguay adelantó este jueves que Christian Ebere será nuevo jugador de Cruz Azul para el Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Y es que en la cuenta de la institución posteó una imagen del futbolista con alguno de sus consules y un claro mensaje.

    Más sobre Liga MX

    ¡Alerta de spoiler! Embajada mexicana adelanta anuncio de fichaje de Cruz Azul
    1:17

    ¡Alerta de spoiler! Embajada mexicana adelanta anuncio de fichaje de Cruz Azul

    Liga MX
    Efraín Juárez no tiene riesgo en Pumas, aunque este panorama lo haría
    2:04

    Efraín Juárez no tiene riesgo en Pumas, aunque este panorama lo haría

    Liga MX
    Bufalo Aguirre no ficha con Tigres por culpa de Nicolás Ibáñez
    1 mins

    Bufalo Aguirre no ficha con Tigres por culpa de Nicolás Ibáñez

    Liga MX
    Existen las pruebas de racismo a Allan Saint-Maximin en América
    1 mins

    Existen las pruebas de racismo a Allan Saint-Maximin en América

    Liga MX
    El campeón mundial que quiere Cruz Azul y el futuro de Jorge Sánchez definido
    1:27

    El campeón mundial que quiere Cruz Azul y el futuro de Jorge Sánchez definido

    Liga MX
    OFICIAL: Con jogo bonito, América anuncia fichaje de Raphael Veiga
    1:16

    OFICIAL: Con jogo bonito, América anuncia fichaje de Raphael Veiga

    Liga MX
    Intenta no llorar: Las últimas palabras de Fidalgo a sus compañeros
    1:43

    Intenta no llorar: Las últimas palabras de Fidalgo a sus compañeros

    Liga MX
    ¡Fichaje estelar! Tigres anuncia a su segundo refuerzo para el Clausura 2026
    1:15

    ¡Fichaje estelar! Tigres anuncia a su segundo refuerzo para el Clausura 2026

    Liga MX
    Carlos Reinoso dedica palabras de despedida del América a Álvaro Fidalgo
    1 mins

    Carlos Reinoso dedica palabras de despedida del América a Álvaro Fidalgo

    Liga MX
    ‘Maestro’ Reinoso revela el gesto de Fidalgo antes de irse
    1:17

    ‘Maestro’ Reinoso revela el gesto de Fidalgo antes de irse

    Liga MX

    "Recibimos en la Embajada al futbolista Christian Ebere, quien será nuevo refuerzo del @CruzAzul", se lee en una imagen en donde los dos personajes están escoltados por las banderas uruguaya y mexicana.

    La imagen revela que el delantero nigeriano está ya en trámites de su visa de trabajo para trasladarse a jugar a la Liga MX desde El Nacional que es su actual equipo en aquella nación.

    Aunque hasta hoy era solo un rumor su posible llegada a La Máquina y no hay nada oficial.

    De acuerdo con información de Adrián Esparza, de TUDN, de hace un par de días La Máquina busca concretar la llegada de Ebere, de 27 años como parte de la negociación de Camilo Cándido al Nacional de Uruguay.

    Ebere cuenta con el aval de Iván Alonso, en la directiva, y de Nicolás Larcamón, en el cuerpo técnico.

    El atacante africano tiene un campeonato mundial de la FIFA Sub 17. Es diestro, mide 1.77 metros de estatura y su valor en el mercado es de poco más de un millón de dólares de acuerdo con el sitio Transfermarkt.

    Ebere ha vestido muchas playeras en los últimos años, principalmente en el futbol brasileño: Fluminense, Metropolitano, Maringá, Paraná, Pousso Alegre, Vila Nova FC, Plaza Colonia y Nacional. Los últimos dos de Uruguay.

    Video El campeón mundial que quiere Cruz Azul y el futuro de Jorge Sánchez definido
    Relacionados:
    Cruz AzulChristian EbereNacional

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Mochaorejas
    El hilo rojo
    Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX