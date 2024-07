Antonio Briseño quiere la consolidación en Chivas: “No cambiaría nada por estar aquí”

“Yo me entrego física y mentalmente a la institución y al aficionado que de verdad es un Chivahermano, me lo han regresado con amor, me gritan, me escriben y eso me llena de gasolina para seguir haciendo lo mismo, y eso me hace trabajar más para darle en algún momento una alegría, ojalá ser campeón”, señala Briceño a los micrófonos de TUDN.