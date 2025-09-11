Video ¡Pumas la está rompiendo! El crack mundial que buscan además de Rui Patricio

Anthony Martial, futbolista del AEK Atenas, está en la órbita de Pumas como posible refuerzo en lo que sería otro bombazo en la Liga MX dentro del Torneo Apertura 2025 que entra en su punto culminante en el futbol de estufa.

Acorde con César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el francés ex de equipos como Manchester United, Lyon o Sevilla está en negociaciones con el conjunto univeresitario que trabaja a contrarreloj para sumarlo antes de que culmine el periodo de fichajes este 12 de septiembre.

El citado periodista refiere que Martial tiene un salario muy elevado, lo cual sería un impedimento para Pumas en su afán de ficharlo para la Liga MX.

Además de Martial, Pumas tiene como opción a Cristian 'Chicho' Arango, delantero colombiano actualmente en el San Jose Earthquakes de la MLS, y también a Marcelo Ryan del FC Tokio.

Memo Martínez y José Juan Macías son actualmente los delanteros que tiene el equipo dirigido por Efraín Juárez.

Pumas ha traído en este mercado de verano a elementos importantes como Keylor Navas y Aaron Ramsey, figuras de talla mundial.