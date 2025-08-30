Video ¿Es grave? Ángel Sepúlveda se lesiona y este es el informe médico preliminar

Alarmas para Cruz Azul que perdió a su centro delantero titular ante Chivas y es que Ángel Sepúlveda se lesionó en el partido de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025.

El delantero de La Máquina abandonó la cancha del Estadio Akron en el 'carrito de las desgracias' minutos después de una fuerte entrada de Gilberto 'Tiba’ Sepúlveda en su pierna.

PUBLICIDAD

El contacto del defensa de Chivas a Ángel Sepúlveda se produjo cuando Cruz Azul ganaba 1-0. El delantero cementero todavía siguió en el campo unos minutos más, pero no pudo continuar el partido y salió de cambio al minuto 18 en camilla.

En su lugar, Nicolás Larcamón le dio ingreso a Gabriel ‘Toro’ Fernández, quien había marcado el 1-2, pero el árbitro se lo anuló tras revisar el VAR al minuto 32.

¿Qué lesión sufrió Ángel Sepúlveda en el Chivas vs. Cruz Azul?

Adrián Esparza reporta para TUDN que el informe preliminar del cuerpo médico de Cruz Azul es que Ángel Sepúlveda sufrió un desgarre muscular.

En las próximas horas el delantero se someterá a exámenes médicos para confirmar el grado de la lesión y ver cuántas semanas estará fuera de las canchas.

De esta manera, Cruz Azul únicamente se quedará con un centro delantero, el caso del ‘Toro’ Fernández, quien fue inscrito en el Apertura 2025 ante el frustrado fichaje de Luka Jovic.

Cabe recordar que, La Máquina vio la salida de Giorgios Giakoumakis, quien regresó a Grecia y se estrenó con un golazo con el PAOK en los Playoffs para calificar a la Fase de Liga de la Europa League.