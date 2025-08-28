    Giorgos Giakoumakis

    Giorgos Giakoumakis se estrena con espectacular gol con el PAOK

    Tras su salida de Cruz Azul, al atacante griego le bastaron dos juegos para anotar con su nuevo equipo.

    Por:
    TUDN
    Después de su salida del Cruz Azul, a Giorgos Giakoumakis solo le bastaron dos partidos para estrenarse con el PAOK y vaya la forma en que lo hizo.

    El delantero vino desde banquillo para que al minuto 71 anotará el cuarto gol del conjunto griego sobre el Rijeka en partido de la fase previa de la Europa League en el que el PAOK se impuso 5-1 en el global.

    Pero lo que también llamó la atención fue la forma en la que se estrenó, y es que Giorgos Giakoumakis lo hizo después de quitarse encimar con un espectacular sombrerito para después fusilar al arquero rival.

    Con el conjunto del Cruz Azul, Giorgos Giakoumakis solo pudo marcar cuatro goles en 40 partidos disputados y tal parece que con el PAOK podrá retomar su nivel equipo al que llegó cedido después de varias negociaciones entre el jugador y la directiva cementera.

    Giorgos GiakoumakisPAOK SalonikaCruz Azul

