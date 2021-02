Andrés Lillini no quiere que Pumas gane, quiere que haga gol

Lillini señaló que el regreso de Juan Ignacio Dinenno , quien estuvo lesionado durante casi un mes, le volvió a modificar su planteamiento, aunque no descarta jugar con dos delanteros.

“Ahora voy a tener a Juan (Dinenno) y a Gabriel Torres. El equipo se vio bien al jugar con dos delanteros. Volverlo a cambiar todo se me complicó. Tal vez me falta esa sapiencia para arreglar situaciones. Tenemos que hacer un gol, no ganar el partido, tenemos que hacer un gol para recuperar la confianza”, apuntó.