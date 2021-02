“Tengo que reiterar mi apoyo a Víctor en estos momentos, no estoy pensando en su salida, por lo menos en esta etapa, por supuesto que hemos tenido un mal arranque, no estoy contento, se los he dejado saber a Víctor, Ricardo (Peláez) y a los jugadores. Chivas no se puede permitir arrancar así un torneo y mucho menos de estar en una Semifinal y perder contra el campeón, que para mí me parece muy relevante.

“Te puedo garantizar que hay muy buen grupo, el problema no es eso. Lo que te puedo decir es que en Chivas pasa algo muy curioso, cuando no hay nada que decir, no hay nada malo que decir o no se entiende muy bien cuál es la problemática de Chivas, se inventan cosas. Lo fácil es inventar que no hay buen vestidor y te puedo garantizar que ese no es el problema, hay compromiso, hay buena relación entre los jugadores y entrenador y sí te puedo hablar de algunas cosas que nos están haciendo falta.