“Hay futbolistas, si voy a decir el nombres, Alexis Vega de las Chivas me sigue debiendo una semana completa de entrenamientos y no me la ha pagado y su hermano no me contesta las llamadas, ni en WhatsApp. Tipos que ganan más de 700 mil pesos mensuales y es un tema cobrarles”, dijo en redes sociales Fernando Castillejo.