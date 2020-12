Andrés Lillini siente "gran decepción" tras goleada de Pumas

"Personalmente siento una gran decepción por lo que mostramos en la cancha, me invade un sentimiento de mucha tristeza porque no pensábamos hacer un campeonato regular de la forma que lo hicimos y obtener un resultado de cuatro goles", sentenció Andrés Lillini en rueda de prensa posterior al partido.

"Llegué al vestidor y el primer responsable de esto soy yo, en los momentos buenos se habla de mí y en los malos también. Me puedo doblar, pero no quebrar, eso es seguro, vamos a salir a tope en CU el domingo, no vamos a aflojar, son 90 minutos más, podemos hacer los mismos goles".