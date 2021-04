"Dejamos pasar una oportunidad, no es única, tenemos dos más, dejarla pasar es no haber puesto ganas, no es que dejamos pasar, el rival tiene jerarquía, la luchamos, la competimos y no la pudimos lograr. Vamos a tener que estar en nuestras mayores capacidades con Puebla y América, son equipos con orden, compactos, vamos a enfrentar a dos rivales muy buenos, son partidos que estamos pisando más firme para ir al objetivo que es el Repechaje".