    Liga MX

    Los escenarios que tiene América para el futuro de Lichnovsky

    El defensor chileno vive una situación similar a la de Javairo con los Azulcremas.

    Por:
    Raúl Martínez
    América se metió en un problema al no poder colocar a Igor Lichnovsky e n otro equipo al no ser considerado para el Clausura 2026 y la directiva azulcrema ya tiene en mente los posibles escenarios para el futuro del defensor chileno.

    De acuerdo con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, el cuadro Azulcrema tiene dos opciones claras sino se marcha Lichnovsky al ya no registrarlo para el siguiente torneo.

    La primera es dejar entrenar al chileno, pero sin la posibilidad de jugar, y la segunda es terminar el vinculo que tienen con Igor Lichnovsky y dejarlo libre.

    Algo similar vive el América con Javairô Dilrosun, al quien no contemplaron para el Apertura 2025 y fue enviado a la sub-21 donde no vio acción.

    A Igor Lichnovsky le queda medio año de contrato con los Azulcremas tras renovarlo luego del bicampeonato que lograron en el 2024.

    Lichnovsky llegó al América en el 2023 donde se convirtió en un elemento clave para el bicampeonato de las Águilas, pero una lesión en el 2024 lo alejó de las canchas por más de 10 meses y fue en el pasado Apertura 2025 cuando reapareció con América.

    Liga MX América Igor Lichnovsky

