El América logró el triunfo frente a Querétaro en la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes por la mínima diferencia.

André Jardine, técnico de las Águilas señaló que el resultado es muy importante, pero destacó el arco de Luis Malagón en cero, algo que tenía molesto al brasileño.

“Hoy era muy importante primero la victoria, no podíamos negociar puntos, la portería en cero era algo que ya me estaba molestando un poco por errores importantes. Un partido con defensivamente con casi nada de errores, el equipo muy concentrado”.

El estratega también rescató los puntos obtenidos, ya que les regresa confianza para seguir adelante en el torneo, donde marchan invictos tras cuatro partidos.

“Cuando el rival viene con el propósito de muy pocas veces salir a jugar de defenderse todo el tiempo, son partidos donde tienes que tener paciencia, tienes que ser contundente con las chances que tienes, tal vez el penal podría habernos facilitados las cosas, pero feliz por los tres puntos, feliz por el golazo de Dagoberto, feliz por la portería en cero y el camino de retomarnos la confianza”.

Las Águilas enfrentarán el próximo sábado a Tigres en el Estadio Universitario dentro de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.