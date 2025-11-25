    Liga MX

    André Jardine defiende al América tras polémica de horarios en Liguilla

    El entrenador mandó un mensaje a todos los detractores y dio una buena noticia para la serie ante Monterrey.

    Por:
    Juan Regis.
    André Jardine salió en defensa del América tras los extraños horarios de Cuartos de Final que la Liga MX dio a conocer a inicios de semana.

    En rueda de prensa, el entrenador del América fue cuestionado sobre la supuesta culpa que tuvo el club para mover horarios en los partidos de Ida.

    "Que busquen con las fuentes correctas, estábamos preparados para jugar domingo porque ya conocíamos bien cómo funciona.

    "La certeza máxima de que si hay un cambio no es para favorecer a uno ni otro, no veo algo de lo que se pueda quejar porque la verdad no hay mucha diferencia entre jugar miércoles o jueves", sentenció el brasileño.

    El miércoles 26 de noviembre se jugarán tres partidos, siendo el duelo entre Tijuana y Tigres el que causó extrañeza por el peculiar horario (11pm, centro de México; 12am ET).

    FIDALGO SE ENCUENTRA RECUPERADO PARA LA LIGUILLA

    Jardine resaltó la importancia del descanso para su plantel, el cual cerró la fase regular del Apertura 2025 con muchos lesionados y bajas que ahora podrán reaparecer en la serie ante Monterrey.

    En específico, Álvaro Fidalgo es uno de los jugadores titulares que Jardine busca volver a dar minutos en Liguilla tras las molestias de rodilla del español.

    "Muy bien, Fida ya consiguió librarse de este dolor que lo acompañó durante toda la fase, aún hasta la última fecha FIFA, se sentía incómodo, no lo dejaba entrenar y mucho menos jugar, pero ha manifestado que ya se ha sentido como siempre estuvo y hacer esfuerzo sin ningún tipo de dolor".

