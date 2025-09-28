Video No puedo creer lo que hizo Fidalgo en el golazo enfermo de Zendejas

América vs. Pumas fue un partidazo de inicio a fin, desde el agarrón entre Allan Saint-Maximin y Jorge Ruvalcaba éste que puso al frente en la pizarra al cuadro de la UNAM, hasta la soberbia remontada de las Águilas con cuatro goles en el segundo tiempo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La debacle felina parece que llegó tras la expulsión de su director técnico Efraín Juárez y con un autogol de Álvaro Angulo en el área chica que comenzó a desmoronar el ánimo del conjunto universitario.

América se creció con el empate parcial, pero fue el tercer tanto, el 3-1 de Alejandro Zendejas al minuto 73, que el futbolista español Álvaro Fidalgo no podía creer la manera en la que su compañero ‘pinceleó’ un disparo que mandó guardar al ángulo auriazul.

La reacción de Álvaro Fidalgo de inmediato se hizo viral, corrió detrás de sus compañeros para acompañar a Zendejas en la celebración pero lo hizo levándose las dos manos a la cabeza en señal de incredulidad por lo que acababa de presenciar.

Atónito, Fidalgo se unió a la celebración y Alejandro Zendejas incluso consiguió un cuarto gol para el 4-1 definitivo con el que América se impuso a Pumas y con dedicatoria a Jonathan dos Santos en lo que es un ejemplo de ambiente y camaradería dentro del vestidor de los azulcremas.