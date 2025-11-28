Video América ya sabe qué árbitro le pitará en la Vuelta ante Monterrey

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer a los silbantes que estarán para los juegos de Vuelta de Cuartos de Final, luego del polémico partido entre Monterrey y América.

Para el juego de Vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes entre Águilas y Rayados el encargado de mantener el orden será César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro de gran recorrido y bien conocido en la Liga MX y en torneos internacionales. En el VAR estará Guillermo Pacheco Larios.

Luego de la derrota del América en territorio regiomontano, se dio a conocer, de manera extraoficial, el castigo para los silbantes Jesús López y Adonai Escobedo, encargado del VAR en dicho encuentro, por su desastrosa gestión.

Fue tal la polémica que hasta André Jardine, entrenador de las Águilas, criticó sin filtro la actuación del equipo de árbitros en rueda de prensa al considerar que debió expulsar a dos jugadores de Monterrey.

Más allá de la polémica final que Ramos Palazuelos le pitó al América en el ya lejano 2019, las Águilas tienen una buena racha con él en el terreno de juego en Liguillas, ya que de 14 series disputadas, América ha ganado en nueve ocasiones.