América vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de vuelta de Cuartos de Final
Las Águilas están obligadas a ganar para clasificar a Semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 tras perder la ida ante Rayados.
América vs. Monterrey definirán al primer semifinalista de la Liguilla Apertura 2025 cuando abran las hostilidades en la actividad de los partidos de vuelta de Cuartos de Final de la Liga MX, serie que perdieron las Águilas en la ida en la Sultana del Norte por 2-0, con autogol incluido.
Como local, América sólo perdió un partido en el Apertura 2025, fue el Clásico Nacional ante Chivas. Monterrey, por su parte, ganó cuatro, empató uno y perdió otros cuatro en calidad de visitante este semestre.
La última vez que Monterrey visitó al América fue en la Final del Apertura 2024 cuando perdió 2-1 en el juego de ida, en la vuelta empató 1-1 en la Sultana del Norte y dio el título a los de Coapa.
HORARIO Y DÓNDE VER EL AMÉRICA VS. MONTERREY, PARTIDO DE VUELTA DE CUARTOS DE FINAL
Para que las Águilas clasifiquen necesitan ganar por diferencia de dos o más goles, pues en caso de empate global avanzarán por su mejor posición en la tabla tras 17 jornadas del torneo regular.
Monterrey, por su parte, le basta empatar, ganar o hasta perder, pero en este último escenario que no sea por dos o más goles de diferencia, pues su posición en la tabla no le favorece tras acabar quinto.
- Cuándo es el América vs. Monterrey de Liguilla: el partido es el sábado 29 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX.
- A qué hora es el América vs. Monterrey de Liguilla: el juego inicia a las 17:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 18:00 horas tiempo del Este, 17:00 horas tiempo del Centro y 15:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el América vs. Monterrey de Liguilla: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de Canal 5, TUDN y ViX en México; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.