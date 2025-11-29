Video Así puedes ver el América vs. Monterrey de Cuartos de Final de la Liga MX

Como local, América sólo perdió un partido en el Apertura 2025, fue el Clásico Nacional ante Chivas. Monterrey, por su parte, ganó cuatro, empató uno y perdió otros cuatro en calidad de visitante este semestre.

La última vez que Monterrey visitó al América fue en la Final del Apertura 2024 cuando perdió 2-1 en el juego de ida, en la vuelta empató 1-1 en la Sultana del Norte y dio el título a los de Coapa.

HORARIO Y DÓNDE VER EL AMÉRICA VS. MONTERREY, PARTIDO DE VUELTA DE CUARTOS DE FINAL

Para que las Águilas clasifiquen necesitan ganar por diferencia de dos o más goles, pues en caso de empate global avanzarán por su mejor posición en la tabla tras 17 jornadas del torneo regular.

Monterrey, por su parte, le basta empatar, ganar o hasta perder, pero en este último escenario que no sea por dos o más goles de diferencia, pues su posición en la tabla no le favorece tras acabar quinto.