Video Momentos del Clásico | Uno de los mejores encuentros entre América y Chivas

El Clásico América vs. Chivas vivirá su edición 262 en su historia, pero uno de los partidos más apasionantes en los últimos 30 años fue el que se jugó en la cancha del Estadio Jalisco en la temporada 1994-95.

El América de Leo Beenhakker, fallecido hace unos meses, venció por 4-3 a las entonces denominadas ' Súper Chivas' en la Jornada 11 del torneo mexicano.

Las Águilas tenían un plantel lleno de figuras con Kalusha Bwalya, François Omam Biyik, Joaquín del Olmo, Zague y Cuauhtémoc Blanco, que apenas empezaba a brillar en las canchas de la Liga MX.

LOS GOLES DEL SUPERCLÁSICO DE LA TEMPORADA 1994-95



América, se puso al frente con anotación de Kalusha Bwalya y luego Chivas se puso en el marcador gracias al doblete de Ramón Ramírez.

Biyik fue quien anotó el 2-2 con un golazo desde fuera del área, mismo que dejó parado al arquero tapatío. Daniel Guzmán regresó la ventaja al Guadalajara, pero la historia no terminaría ahí.

Los goles de Zague y un remate de cabeza, en tiro de esquina del joven Cuauhtémoc Blanco, le dieron la remontada a las 'Águilas Negras', denominadas así en el América, en un partidazo digno del Clásico Nacional.