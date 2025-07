América tuvo vacaciones de 'terror', revela Alan Cervantes

“No es fácil, si te soy sincero, en lo personal, me atrevo a hablar por varios de mis compañeros, sino es que la mayoría, el cuerpo técnico… las vacaciones las pasamos pensando en todo lo que pudimos haber conseguido”, expresó Cervantes de cara al duelo de la Jornada 2 vs. Xolos .

“No es fácil y más cuando tienes el plantel. Los partidos los perdimos por detalles y ese detalle fue táctica fija; realmente para mí, y me atrevo a decir con toda seguridad que, a pesar de nosotros no estar físicamente al cien, no hubo un equipo que nos superara por completo en los partidos que perdimos”, sentenció.