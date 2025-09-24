    Atlético de San Luis

    América tuvo este recibimiento en San Luis para enfrentar al Atlético en la Liga MX

    Ojo a lo que sucedió con las Águilas horas antes de enfrentar al Atlético de San Luis en el Apertura 2025.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Gran recibimiento en San Luis Potosí para el América!

    América llegó a San Luis Potosí para encarar su partido ante el Atlético de la fecha doble del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y tuvo una fuerte sorpresa en la capital potosina.

    Cientos de aficionados desataron la locura en el hotel de concentración del conjunto azulcrema que fue arropado por la afición potosina en lo que fue un recibimiento más que caluroso.

    PUBLICIDAD

    Algunos jugadores se detuvieron incluso a firmar autógrafos, mientras que la afición de San Luis Potosí demandaba principalmente a Allan Saint-Maximan, refuerzo estrella de la escuadra azulcrema.

    América se presentará este miércoles en el Estadio Alfonso Lastras después de llegar a este partido con derrota en el Clásico de México ante Chivas y un empate a domicilio ante los Rayados de Monterrey.

    André Jardine, director técnico de América, volverá a la que fue su primera casa en la Liga MX, toda vez que es un ex director técnico de la escuadra potosina.

    Más sobre Liga MX

    1:31
    ¡Gran recibimiento en San Luis Potosí para el América!

    ¡Gran recibimiento en San Luis Potosí para el América!

    1:31
    Jaime Lozano habla tras el regaño de la directiva de Pachuca

    Jaime Lozano habla tras el regaño de la directiva de Pachuca

    1:16
    ¡Show de James… y perdón esmeralda! León deja ir la victoria ante Mazatlán

    ¡Show de James… y perdón esmeralda! León deja ir la victoria ante Mazatlán

    2 min
    Gabriel Milito destaca el triunfo ante Necaxa y habla de la cantera de Chivas

    Gabriel Milito destaca el triunfo ante Necaxa y habla de la cantera de Chivas

    4:36
    ¿Renace la Cantera? Milito suelta respuesta que sacude a Chivas

    ¿Renace la Cantera? Milito suelta respuesta que sacude a Chivas

    Relacionados:
    Atlético de San LuisAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD