Video ¡Gran recibimiento en San Luis Potosí para el América!

América llegó a San Luis Potosí para encarar su partido ante el Atlético de la fecha doble del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y tuvo una fuerte sorpresa en la capital potosina.

Cientos de aficionados desataron la locura en el hotel de concentración del conjunto azulcrema que fue arropado por la afición potosina en lo que fue un recibimiento más que caluroso.

Algunos jugadores se detuvieron incluso a firmar autógrafos, mientras que la afición de San Luis Potosí demandaba principalmente a Allan Saint-Maximan, refuerzo estrella de la escuadra azulcrema.

América se presentará este miércoles en el Estadio Alfonso Lastras después de llegar a este partido con derrota en el Clásico de México ante Chivas y un empate a domicilio ante los Rayados de Monterrey.