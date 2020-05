América no da por hecho la baja de Castillo para el Apertura 2020

Miguel Herrera , técnico del América , aún no sabe si Nicolás Castillo será el jugador descartado del equipo para cumplir con el reglamento que exige registrar a solo a 11 futbolistas no formados en México para el Apertura 2020 , ya que desconoce el contrato del delantero chileno.

“No sabemos si no se puede registrar y pueda quedar libre, hay que estudiar el reglamento y su contrato porque yo no los conozco, cuales son las cláusulas y si hay algo así tendré que meterlo porque si no sería una tontería del Club América”, señaló el Piojo.