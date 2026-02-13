    León

    Diber Cambindo habla de la crisis por la que pasa León en la Liga MX

    El delantero del cuadro esmeralda advierte que en León no son ajenos de la crisis que están pasando y buscan dejarla atrás.

    Por:Erick Morales Baca
    Video “La responsabilidad no recae sobre el delantero”: Cambindo

    Con un mal inicio de torneo, en el que tras cinco jornadas se encuentran en el antepenúltimo puesto del Clausura 2026, Diber Cambindo advirtió que en León nadie es ajeno a lo que está sucediendo.

    " Nadie está ausente de lo que viene pasando, nos viene costando, la verdad, pero nosotros estamos confiando en Dios con el trabajo que venimos elaborando. Esta semana trabajamos fuerte, duro, esperemos poder ir y plantarnos de buena manera y poder sacar el resultado".

    De cara a medirse de visita a uno de los rivales más complicados de la competencia, Monterrey, en la Jornada 6 de la Liga MX, el artillero afirmó que sim importar el que se les ponga enfrente, están obligados a la victoria.

    " La obligación siempre va a estar sin importar al que nos toque enfrentar, esperemos ejecutar de buena manera y traernos los tres puntos, ahorita tenemos que enfocarnos es empezar desde atrás, mantener el cero y con una que tengamos".

    Finalmente, Cambindo se quitó un poco de presión al destacar que la responsabilidad de los malos resultados no solamente recae en los delanteros, sino en todos los integrantes del equipo.

    " La responsabilidad no solamente recae sobre el delantero, cae en todo el equipo, para ellos trabajamos todos, todos defendemos, todos atacamos y al que le quede tiene la posibilidad de meterlo".

