Las redes sociales del club América dieron a conocer la extensión de contrato de su futbolista mexicano Ramón Juárez, por los próximos cuatro años. A través de una entrevista realizada por el equipo de futbol, el defensa detalla cómo ha sido el trabajo para lograr este nuevo logro en su carrera.

Sus inicios, como el de la mayoría de los jugadores, no fueron sencillos ya que a los 14 años tuvo que salir de su hogar para integrarse al equipo de sus amores, como el propio jugador lo confiesa.

PUBLICIDAD

“De niño veía los partidos del América y soñaba con jugar con ellos”. Su sueño se concretó gracias al esfuerzo personal y el apoyo de su familia, que nunca lo abandonó y estuvo al pendiente para respaldarlo.

Ramón Juárez del Castillo, de 24 años, fue parte del tricampeonato de las Águilas y a la distancia es algo que no logra concebir del todo. “Es una alegría desbordante, pero no asimilo que de niño soñaba jugar con este equipo y ver al América campeón”, explica el futbolista.

Juárez agrega que veía los partidos de su equipo por la televisión y se preguntaba que siente el jugador estar adentro de un estadio como el Azteca con tanta gente a su alrededor y eso le llamó la atención para ser jugador profesional.