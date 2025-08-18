    América

    América lanza nueva aplicación a la altura de los mejores clubes del mundo

    Las Águilas detallaron los beneficios que tendrá la afición con la nueva app y página web azulcrema.

    Por:
    TUDN
    Video ¿Cómo se pronuncia Saint-Maximin? Él mismo te lo dice

    La afición del América mejorará su experiencia digital luego de que el club azulcrema anunciara el lanzamiento de una nueva aplicación y página web gracias a su alianza con Sportian, la división deportiva de Globant.

    A través de un comunicado, las Águilas mencionan que la renovación de sus plataformas digitales “forma parte de una estrategia audaz para ofrecer experiencias digitales comparables a las que se viven en los mejores clubes del mundo”.

    Además, el conjunto azulcrema explicó las mejoras que tendrán los más de 45 millones de aficionados que tienen, tan solo en el continente americano.

    Beneficios que tendrán los fans del América con la nueva app

    • Boletería: Acceso a la compra de boletos del Club.
    • Datos de partidos en tiempo real y comparativos: Actualizaciones en vivo y datos deportivos de todos los partidos del Club América, que permite a la afición seguir a sus atletas favoritas y favoritos, y comparar estadísticas.
    • Contenido multimedia: Un catálogo completo de resúmenes de partidos, partidos archivados, entrevistas a jugadores y jugadoras, y vídeos del detrás de cámaras.
    • Tienda oficial: Acceso a la compra de productos oficiales a través de Ameshop, la tienda oficial del Club.

    “Tenemos una afición increíble y buscamos constantemente fomentar el sentido de comunidad con nuestros seguidores alrededor del mundo, ya que impulsa al Club a nuevas alturas dentro y fuera de la cancha.

    “La unión con Globant Sportian fue un paso importante para garantizar que nuestras app y web sigan estando centradas en la afición y puedan escalar de acuerdo con las nuevas tendencias tecnológicas y las demandas de la audiencia. Nos entusiasma ofrecer estas nuevas plataformas y añadir aún más funciones próximamente”, declaró Héctor González Iñárritu, presidente operativo del América.


