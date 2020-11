“Es una pregunta no tan sencilla de contestar, me siento tranquilo por la decisión que tomamos y por el otro, un poco molesto, con rabia, una cierta incertidumbre de tener que vivir este asunto en un momento tan importante como es el final de la fase regular y la clasificación a la siguiente etapa.

"Desde el 4 de noviembre, el Club Deportivo Guadalajara no tiene ni una relación absoluta con Dieter Villalpando y no la tendremos, ni apoyaremos ni uno de sus procesos legales del asunto en el que él está involucrado, está totalmente fuera del club y no volverá, jamás, y te lo digo tajantemente, mientras yo esté como presidente del equipo este jugador no volverá a jugar jamás en el Club Deportivo Guadalajara, con toda la pena, pero así es".