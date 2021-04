Vamos por puntos, si tomamos el modelo de Premier League, LaLiga o Serie A , tendremos que los cuatro primeros van a la Champions League, que en esta zona de sería la Concacaf Champions League , luego un puesto está destinado al ganador de la Copa, siempre y cuando no vaya a la Champions, junto con otro más para la Europa League, que sería la Concacaf League . Finalmente los últimos tres descenderían a la Liga de Expansión MX.

Pachuca y Toluca no estarían peleando absolutamente nada, quienes ya no tendrían problemas en el tema de del descenso y no aspirarían a alguna competición continental.