Con un Torneo Apertura 2025 en el que tras la Jornada 15 están muy cerca de meterse de manera directa a la Liguilla, Amaury Vergara afirmó que las Chivas son un orgullo para el país al usar a puros jugadores nacionales.

" Chivas para mí es el orgullo más grande que tiene México y así lo tengo que ver, porque creo que cada vez hay menos instituciones que verdaderamente apoyan el talento mexicano".

Para el dueño del Rebaño Sagrado, tras ganar sus dos clásicos de la temporada, su equipo tiene como misión principal dejar en claro que los mexicanos pueden desarrollarse en cualquier ámbito y ser exitosos.

"Cada vez veo menos líderes y veo menos valores de lo que creo que somos los mexicanos y lo más valioso que tenemos representados en las organizaciones y en las personas que nos lideran o que nos influencian en este país, y por eso creo que Chivas tiene una gran misión, que es creer en el talento mexicano".

Al hablar de los logros deportivos, a pesar de contar con algunos de los jugadores más destacados del torneo, Amaury Vergara fue muy claro al advertir que las Chivas, un equipo con tanta tradición, está obligado a ser campeón en todas sus categorías y todos los aspectos que rodean al club.