"Hay que tener personalidad y carácter para saber que las criticas hay que aceptarlas y a partir de ahí no tomarlas a mal, todo el mundo tiene su opinión, no me conocían, lo entiendo, no es llegar a cualquier club, es llegar al América, un gigante, el más grande de aquí, acostumbrado a fichajes de renombre. No sé si alguien me veía jugar en la segunda división de España, venía bien, aproveche la oportunidad, por supuesto que estas al tanto de las cosas que dicen de ti, tanto buenas como malas, pero lo importante es tener la personalidad para que eso no te afecte en la cancha. Yo llegue solo a México, veía personas influyentes o exfutbolista conocidos que yo siempre había visto en el futbol que decían cosas sobre mí y yo me reía, decía ' esa es tu opinión, déjame hablar en la cancha', seguro que cambié la opinión de los que antes me mataban, no sé, yo estoy pendiente de crecer día a día y responderle al club al que pertenezco y a la afición", añadió.