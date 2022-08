Álvaro Fidalgo acepta que las críticas por el mal inicio de torneo "son normales"

" Las críticas son entendibles y no estamos sacando los resultados que se esperan y las críticas son normales; no hay que buscar una excusa de que hubo muchos partidos, todo mundo sabe que esos partido existieron y para nada tenemos que hacerlo como excusa, tenemos plantilla grande, grandes jugadores para rotar minutos y no tiene que servir como excusa para nada", dijo.