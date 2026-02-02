    América

    Carlos Reinoso dedica palabras de despedida del América a Álvaro Fidalgo

    La leyenda de las Águilas muestra su afecto hacia el Maguito y le desea la mejor de las suertes en su nueva aventura con el Betis de España.

    Por:Erick Morales Baca
    Video 'Maestro' Reinoso revela el gesto de Fidalgo antes de irse

    La salida de Álvaro Fidalgo del América generó distintos puntos de vista en cuanto si se iba como una leyenda o aún le faltaba para alcanzar ese grado, sin duda para la afición, independientemente de eso, será un jugador que quedará en su memoria por siempre.

    Sin embargo, al hablar de leyendas de las Águilas, hay uno que sin duda lo es, se trata de Carlos Reinoso, quien no pudo pasar desapercibida l a salida del Maguito del cuadro azulcrema, de quien recordó uno de los momentos más importantes de la llegada del jugador español con los de Coapa.

    A través de sus redes sociales, el Maestro respondió a un post de X (Twitter) en el que se recordaba las palabras de Álvaro Fidalgo al momento de recibir el legendario dorsal 8 del América, mismo que alguna vez le perteneció a él.

    "Pedi el dorsal número 8 porque sabía la historia de ese número, se lo pedí al maestro Reinoso y me dijo que lo podía portar pero que quería que fuera campeón y mira lo intenté lo intenté hasta que se nos dio un tricampeonato, siempre estaré agradecido con el maestro por darme su número", fueron sus palabras en ese momento.

    Ante esto, Reinoso no se hizo esperar para responder no precisamente a quien había publicado las palabras de Fidalgo, sino al nuevo jugador del Real Betis de LaLiga de España, a quien le deseo la mejor de las suertes en su nueva aventura.

    " Ayer Alvaro me llamó para despedirse, un chico diferente que entendió a la perfección el Americanismo, me prometió que cuando venga a la selección comemos un asado en mi casa, que te vaya Muy bien mijo", escribió Carlos Reinoso.

    AméricaReal Betis

