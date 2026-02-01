Puebla Se presenta violencia tras el encuentro de Puebla vs. Toluca en la Liga MX Aficionados del Puebla y del Toluca se enfrentan a las afueras del Estadio Cuauhtémoc durante la Jornada 4 de la Liga MX.

Video ¡La violencia regresa a la Liga MX en la J4 del Clausura 2026!

La violencia nuevamente fue foco de atención en el futbol mexicano, esto tras el empate sin goles entre el Puebla y el bicampeón Toluca e n partido realizado en el Estadio Cuauhtémoc.

El altercado entre las porras de los camoteros y los Diablos Rojos se suscitó a las afueras del inmueble, en una gasolinera, y una vez que el partido había culminado.

Debido a que el enfrentamiento no sucedió en las gradas del Cuauhtémoc, aún no se ha determinado si es responsabilidad de los organizadores del evento o de las autoridades gubernamentales de la ciudad de Puebla.

Cabe destacar que el lugar en donde se dieron los hechos violentos se encuentra muy cerca de las instalaciones donde se llevó a cabo en encuentro de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Puebla y Toluca, además de que al parecer había grupos de animación involucrados.

Según los reglamentos de la misma Liga MX, las porras y barras del equipo visitante no tendrán acceso al inmueble para evitar cualquier hecho de violencia, aunque debido a que el enfrentamiento se dio a una distancia pertinente del Cuauhtémoc, esto no aplicaría para una posible sanción al Club Puebla.